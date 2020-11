Cidadáns pide ao Concello que destine diñeiro das festas do Nadal a labores sociais

Luis Miguel Lamas © PontevedraViva

Cidadáns, partido político que xa non ten representación na Corporación de Pontevedra ao pasar Goyo Revenga a ser concelleiro non adscrito, entregou por rexistro unha serie de peticións ao Concello para que cambie o destino dos fondos que adoitan destinarse ás festas de Nadal.

Luís Miguel Pérez Lamas, como coordinador de Cidadáns na provincia de Pontevedra, entregou o escrito, no que lembra ao Concello as consecuencias ocasionadas durante a primeira onda da pandemia e que "é convinte que non se cometan os mesmos erros nos próximos meses".

Para minimizar as consecuencias, propón que o Concello destine parte das partidas das festas do Nadal ás familias e persoas que están en risco de pobreza e a labores sociais, como poden ser, por exemplo, adaptar lugares para o aloxamento das persoas sen teito, medida que o Gobieno puxo en marcha durante o estado de alarma.

Ademais, Cs propón destinar parte desas partidas ás empresas locais, poñendo desde o concello o seu gran de area no pago de facturas, alugueres ou o que consideren oportuno, e tamén ofrecer aos pontevedreses vales de compra e consumo no comercio e hostalería da cidade e crear unha rede de voluntariado que axude nos comedores sociais, pois cre qe "o que hai é insuficiente para atender ás numerosas persoas que se achegan".

"Este Nadal, aínda que diferentes, sempre se poden mellorar sen deixar a ninguén atrás", conclúe Lamas.