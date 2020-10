Chamada de auxilio no lugar do Castrado en Cerponzóns ante a presenza de catro niños de velutinas

Niño de velutinas no Castrado, Cerponzóns © Asociación de Veciños O Chedeiro Zona onde están os niños de velutinas, próxima ás casas do Castrado, en Cerponzóns © Asociación de Veciños O Chedeiro As velutinas atópanse na zona por onde pasa o Camiño a Santiago © Asociación de Veciños O Chedeiro

Miles de avespas velutinas sobrevoan o lugar do Castrado, na parroquia pontevedresa de Cerponzóns. Alí, nas proximidades do río instaláronse estes perigosos insectos creando catro niños en ramas do arboledo situado a quince metros das vivendas.

A situación está a provocar nerviosismo entre a veciñanza, formado principalmente por persoas de idade avanzada que temen o ataque destas avespas, xa que moitas se achegan ás vivendas para alimentarse de flores que hai na contorna. Entre a veciñanza tamén hai algún que sofre probllemas de alerxias co consecuente perigo que supoñería unha picada.

Un dos veciños púxose en contacto co Servizo de Medio Ambiente. A resposta deixoulle sorprendido. Desde os servizos de emerxencias indícanlle que estes niños se atopan na banda de seguridade do río e non se poden eliminar por risco medio ambiental.

A pesar da insistencia, desde o departamento indícaselles que o tema está pechado porque non poden intervir nesta zona para eliminar os niños. Por este lugar tamén se desprazan moitos peregrinos seguindo o roteiro do Camiño Portugués a Santiago.

Desde a Asociación de Veciños O Chedeiro de Cerponzóns reclaman unha actuación inmediata antes de que se poida producir algún accidente entre a veciñanza.

As avespas velutinas chegaron hai dez anos a España procedentes de Francia. Eliminan colmenas de abellas con facilidade e resultan unha ameaza para as persoas. Este mesmo ano faleceron un veciño de Poio, outro de Santiago e un último na Laracha (A Coruña) como consecuencia do ataque destes insectos.