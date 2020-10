Control en Poio para controlar o peche perimetral do municipio © Mónica Patxot Control en Pontevedra para controlar o peche perimetral do municipio © Mónica Patxot

Coa entrada en vigor, ás tres da tarde, do decretou un confinamento perimetral dos municipios de Pontevedra, Poio e Marín xa se estableceron os primeiros controis das forzas da orde para comprobar o cumprimento das restricións establecidas polas autoridades sanitarias.

Nas primeiras horas os controis están a ser meramente informativos e non se ten noticia de ningunha incidencia ou sanción. Os axentes topáronse cunha gran desinformación por parte dos condutores aos que se lle deu o alto.

O tráfico está a ser o habitual dun venres e os controis xeraron algún pequeno atasco. As retencións máis importantes localizáronse na Ponte da Barca e na Avenida de Lugo. Así como na Autovía do Salnés.

A circulación entre os tres municipios con peche perimetral está permitida pero limítase unicamente aos supostos autorizados pola Xunta para saír ou entrar.

Neste despregamento participan as policías locais das tres localidades, Pontevedra, Poio e Marín, que se situaron en puntos estratéxicos para a mobilidade rodada.

Segundo informou a Policía Local de Marín, este venres fixéronse tres controis de tráfico coa Polícia Nacional no límite con Bueu. Ademais, a partir das 20.00 horas, intensificáronse os controis nos establecimientos de hostalaría e continuarase dando apoio específico aos cemiterios, seguindo o protocolo posto en marcha polo Día de Defuntos.

A Policía marinense recibíu en apenas 21 minutos, despois de que se coñecesen as novas medidas, a frioleira de 237 chamadas telefónicas. Aseguran que a atención á veciñanza é constante e que, precisamente grazas a ela, estase facendo unha boa labor de pedagoxía, facilitando toda a información dispoñible. De momento, non se interpuxo ningunha sanción.

Igualmente o portavoz da Policía Local de Pontevedra, Manolo Omil informou que a central da Xefatura local atendeu multitude de chamadas de cidadáns consultando as súas dúbidas. Ademais asegurou que o incremento do tráfico na xornada de hoxe na capital foi "de entre o 20 e o 30%" en especial nas saídas da cidade cara a Sanxenxo e A Coruña. Tampouco aquí houbo sancións.

Os axentes da Garda Civil de Tráfico foron vistos nas rotondas do nó do Pino e mesmo a Policía Nacional reforzou con varias patrullas este labor de control aínda que máis que no tráfico estiveron pendentes de que as concentracións de grupos de persoas respectasen as novas restricións.

A Delegación do Goberno en Galicia anunciou que se despregará un operativo integrado polos tres corpos en coordinación coa Xunta.