Un soldado do Exército de Terra destinado ao Rexemento de Infantería 'Isabel a Católica' 29 na Brigada Galicia VII, Brilat, perdeu a condición de militar tras ser sancionado, nun expediente disciplinario, por consumo de drogas. Sentenzas da Sala de Xustiza do Tribunal Militar Central e da Sala do Militar Tribunal Supremo confirman este medida, que implica o cesamento de calquera relación co Exército.

As dúas sentenzas consideran como feitos probados que o ex soldado foi sometido a controis para a detección de consumo de drogas tóxicas, substancias psicotrópicas ou estupefacientes os días 9 de outubro de 2015, 13 de outubro de 2015, 17 de febreiro de 2016, 28 de marzo de 2016, 29 de abril de 2016, 11 de maio de 2016, 13 de marzo de 2017 e 17 de marzo de 2017.

Tomáronlle mostras de ouriños que, unha vez analizadas polo Laboratorio de Detección de Drogas da base General Morillo, e remitidas ao Laboratorio de Toxicoloxía do Centro Militar de Farmacia da Defensa, detectaron positivos ao consumo de drogas en catro das probas realizadas en 2015 e 2017, sendo negativas todas as probas de 2016. Nas catro deu positivo en cocaína e, ademais, en dúas delas, en cannabis.

Tras os resultados positivos, abríuselle expediente e a Brilat acordou impedirlle o acceso ao armamento e a realización de exercicios de tiro e servizos con armas, ademais de cambiarlle de posto na Compañía, e impedirlle a condución de vehículos. Ademais, a sentenza considera probado que como resultado da súa conduta, os seus superiores directos pasaron a ter un "mal concepto" del.

Na propia base General Morillo da Brilat en Figueirido abríuselle expediente disciplinario por unha falta moi grave por "consumir drogas tóxicas, estupefacientes ou substancias psicotrópicas de forma reiterada fóra do servizo" e impúxoselle a sanción de resolución do compromiso, isto é, perda de condición de militar.

Ese expediente e a correspondente sanción ditáronse o 21 de xuño de 2018 e foron confirmados polo Ministerio de Defensa o 17 de decembro de 2018, de modo que se esgotou a vía administrativa e o xa ex soldado recorreu aos tribunais. A Sala de Xustiza do Tribunal Militar Central ditou o 30 de outubro de 2019 unha sentenza na que se confirma a medida, pero o ex militar volveu recorrer, presentando un recurso de casación contencioso-disciplinario militar ante o Tribunal Supremo.

O ex soldado recorreu a sentenza do Tribunal Militar Central por vulneración do dereito fundamental á presunción de inocencia por inexistencia de proba de cargo; por infracción do principio de legalidade; e por vulneración do principio de proporcionalidade. O Supremo desestimou todos os motivos de recurso e ratificou a sentenza previa, tanto na súa decisión como nos feitos probados.

Esta última resolución do Supremo considérase que a sanción disciplinaria de resolución de compromiso é adecuada por dar positivo ao consumo de cocaína en catro ocasións, e de cannabis en dous delas, nun período non superior a dous anos e pola repercusión dos feitos sobre o servizo.

Así, esta sentenza recóllese que o capitán xefe da súa Compañía e o coronel xefe do Rexemento de Infantería Isabel a Católica informan acerca da súa falta de confianza nel tras os positivos e que o seu comportamento non se correspondía ao esixido a un soldado do Exército de Terra, "non reunindo as condicións de profesionalidade esixibles a un membro das Forzas Armadas".

Ademais, sinala que hai que ter en conta que a súa conduta afectou o servizo, pois resultou excluído da realización de servizos de armas e da condución de vehículos, foi cambiado de destino na Unidade e impedíuselle o acceso ao armamento, "co que ocasionou un incremento nas funcións do resto dos seus membros e unha negativa afectación á operatividade da Unidade".

Sinala, así mesmo, que non consta que o ex soldado iniciase un tratamento de deshabituación para deixar a droga e dá importancia ao feito de que dese positivo en cocaína, considerada como substancia que causa grave dano á saúde no artigo 368 do Código Penal.

O Supremo confirma a medida de retirarlle a condición de militar porque resulta evidente que o consumo de drogas entraña na organización castrense un risco potencial para o seu bo funcionamento e o éxito das súas misións e especifica que se sanciona o consumo reiterado polo interese do servizo e a eficacia e integridade do mesmo, que esixe que este sexa desempeñado por persoas que manteñan as especiais condicións psicofísicas e o debido equilibrio mental e emocional.