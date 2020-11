Felipe de Luis: "O soño de Sito era que o Cambados xogara contra o Madrid. E chegou a crelo"

Felipe de Luis, autor do libro "Sito presidente" © Mónica Patxot Portada do libro "Sito presidente" © Editorial Pepitas de Calabaza

Cando Sito Miñanco perdeu ao seu pai tomou unha decisión. Facerse coas rendas do Club Juventud Cambados, o equipo de fútbol do seu pobo natal. "A súa morte marcouno moito. Podía ter outros intereses pero iso pesoulle", explica o xornalista Felipe de Luis.

Ese o punto de partida do libro Sito Presidente (Pepitas de calabaza, 2020), obra que relata a etapa na que este narcotraficante liderou a un equipo que protagonizou éxitos deportivos -estivo a piques de ascender a Segunda División- entre unha ampla gama de luxos e excesos.

"Buscaba facer un retrato íntimo de Sito e da xente que o rodeaba", explica este xornalista madrileño afincado en Pontevedra, que considera que "esta é unha historia de xente anónima que chegou a vivir algo inaudito" para un pobo que tiña apenas 13.000 habitantes.

Durante meses, Felipe de Luis entrevistou a ex xogadores do Cambados, xornalistas que viviron esa época e mesmo a familiares do propio Sito. Falar con eles, con todo, non foi fácil. "Hai moito hermetismo. É unha mestura de lealdade, vergoña e medo", recoñece o autor.

A Miñanco, que controlou o club entre 1986 e 1989, "gustáballe moito o fútbol", explica De Luis. O que non logrou como xogador fíxoo como directivo. Levou ao equipo a cotas históricas. Non sen extravagancias e malgastes de diñeiro. "Tiña que demostrar que el estaba alí", engade.

Había diñeiro. Moito. O equipo púxose de moda e chegaron xogadores de toda Galicia. Sito esforzábase "en telos moi contentos", afirma o autor do libro. E non escatimaba en gastos. "El quería ser un Deus en Cambados e a xente tiña unha dependencia afectiva con el", subliña.

Aínda que "hai moitas lendas", quen viviu esa época falan de concentracións no Parador de Cambados, soldos millonarios, bolsas de diñeiro, agasallo de coches, luxosas festas, viaxes a Panamá para celebrar ascensos ou desprazamentos en planadora pola ría.

"O que me gusta desta historia é ver a unha chea de homes humildes de pobo, que non tiñan case nin diñeiro nin saíran xamais de Cambados e de súpeto preséntaselles Sito e dilles que todo iso era para eles", destaca Felipe de Luis.

O soño de Sito Miñanco era que o seu Cambados chegase a xogar contra o Real Madrid, o outro equipo dos seus amores. "E chegou a crer que era posible", asegura De Luis. Pero estalou a operación Nécora e, aínda que non caeu nela, todo cambiou para el. Sentíase perseguido.

Co equipo agonizando en Segunda B, Sito desapareceu. "Acabouse a historia e dunha plumada o Cambados volveu ser o de antes", narra o xornalista. O diñeiro, aos poucos, deixou de chegar. A moitos lle custou dixerilo. "A diferenza era abismal. Pasárono moi mal", explica.

Hai a quen non lle gusta lembrar esa época. "O que non terminan de dixerir ben en Cambados é que iso segue aí. Non desapareceu", sinala De Luis. Foron apenas catro anos nos que o club se converteu no terceiro equipo máis poderoso de Galicia, tras Deportivo e Celta.

Dalgunha maneira Sito Miñanco foi "sen sabelo", precursor dunha raza de presidentes que anos despois asolagaron o fútbol español e que, segundo o autor, "aos afeccionados facíannos graza coa seu parte campechana e cómica". Como Jesús Gil. "Teñen moito en común", defende. "Os dous eran moi impulsivos e tiñan moito carisma".

"A min ás veces chegoume a seducir a figura de Sito, ata que pensas en quen era", conclúe o xornalista. "É un delincuente. Non hai dúbida", engade. Como tampouco a hai en que, a pesar de controlar a entidade durante anos, o Cambados xamais estivo relacionado coas actividades ilegais de Miñanco