A Asociación de Festas Virxe do Carme de Ponte Sampaio rexeita o derrubamento inmediato do palco da música

A comisión de festas da Asociación Cultural Festas do Carme de Ponte Sampaio manifestou o seu malestar e o seu desacordo ante a posibilidade de que se derrube de maneira inmediata o Palco das Festas e o local social anexo, situados nas inmediacións do vello campo de fútbol da parroquia.

Aseguran que ninguén do Concello de Pontevedra trasladoulles información sobre a necesidade desta derriba. Con todo, indican que algúns veciños avisounos de que o goberno local ten previsto levar a cabo a derriba destas construcións unha vez que finalicen as instalacións do campo de fútbol.

Afirman que, na xunta extraordinaria mantida coa directiva do Unión Sampaio Clube de Fútbol, xa manifestaran que se opoñían o derrubamento do campo ata que se finalizase a construción do novo. E agora, ante esta situación, reiteran a súa petición.

Recoñecen que a actual localización do palco da festa e do local social da comisión quedarán pouco acordes co espazo previsto tras a derriba do antigo campo de fútbol. Afirman que están dispostos a tratar co Concello un novo emprazamento para estas instalacións pero non aceptan a derriba ata que as novas instalacións atópense operativas.

Nun comunicado enviado por Ramón Agulla, presidente da asociación Heroes de Ponte Sampaio, aseguran que o palco e o local foron construídos con diñeiro das diferentes comisións de festas obtido ao longo dos anos. Por este motivo, este colectivo entende que o Concello non ten dereito a derrubar estas obras sen consentimento.