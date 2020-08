Ana Cancela recolle o premio Sanxenxo na Historia polo seu traballo ao fronte do Seminario de Estudos Locais

Entrega do premio Sanxenxo na Historia a Ana Cancela © Xunta de Galicia

Ana Cancela recibía durante a tarde deste venres o premio Sanxenxo na Historia despois do seu traballo durante unha década á fronte do Seminario de Estudos Locais, paso previo á creación de Aelos, a Asociación Cultural de Estudos Locais.

Coa entrega deste premio clausurábanse as Xornadas Sanxenxo na Historia que se desenvolveron ao longo da semana no Pazo Emilia Pardo Bazán. Ana Cancela recibía o premiio de mans do vicepresidente da Xunta de Galicia en funcións Alfonso Rueda e manifestaba o seu agradecemento ao apoio que sempre tivo no seu labor afirmando que o traballo das asociacións é invisible en moitas ocasións.

O alcalde Telmo Martín destacou que estas xornadas convertéronse nun evento imprescindible no verán do municipio e lembrou que o municipio conta cun importante patrimonio arquitectónico composto por 172 elementos protexidos entre igrexas, pazos, casas solariegas, hórreos, cruceiros e outras construcións.

Pola súa banda, Alfonso Rueda Valenzuela pechaba as intervencións desta undécima edición apuntando á importancia de promover o patrimonio cultural local e os valores históricos e artísticos para manter a identidade de cada lugar.