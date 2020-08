A D.O. Rías Baixas fará test serolóxicos a todos os seus auditores durante a vendima

© Consello Regulador D.O. Rías Baixas

Unha persoa traballando na vendima © Fundación Amigos de Galicia

O Consello Regulador da Denominación de Orixe Rías Baixas pon en marcha un protocolo de prevención da transmisión do coronavirus durante a campaña da venidimia. Estas directrices aplícanse aos auditores e persoal técnico que supervisará a recollida da uva, así como ás adegas e viticultores implicados.

As medidas propostas por Rías Baixas e aprobadas pola Consellería de Sanidade inclúen a realización de test serolóxicos aos implicados na campaña, así como o uso de máscaras cirúrxicas, xel hidroalcohólico e luvas con obxecto de facilitar a protección persoal.

Así mesmo, entre as medidas figura tamén a realización por parte do Sergas, e de forma previa ao comezo desta campaña, de test serológicos de detección de anticorpos para todas as persoas involucradas na vendima. O obxectivo pasa por conxugar a continuidade da actividade agrícola, coa saúde e protección dos traballadores de campo, das empresas que os contratan e da poboación en xeral, remarcan desde o Consello Regulador.

O protocolo establece unha serie de pautas a seguir para cada un dos seus auditores, que deberán realizar todos os días un breve recoñecemento da súa saúde persoal que rexistrarán no documento de verificaciónde síntomas compatibles con COVID-19 e reportarán ao Consello Regulador antes de comezar a xornada laboral. En caso de notar algún síntoma (tose seca, febre, dificultades respiratorias ou malestar, perda de gusto e/ou olfacto), deberán informar inmediatamente e poñerse en contacto coas autoridades sanitarias.

Ademais das medidas xerais establécense unha serie de especificidades relativas ás auditorías para realizar nas adegas rexistradas e en viñedo. Auditores e adegas informarán dos seus respectivos protocolos de actuación co fin de que ambas as partes respecten as directrices que neles reflíctense optimizando, deste xeito, o seu labor.

Cando leven a cabo as comprobacións, o auditor realizaraas coa máxima precaución e acompañado por unha única persoa da adega ou explotación. No caso da recollida de evidencias, evitarase “o contacto co material de adega. Facilitarase como norma sempre o traslado de datos vía telemática, solicitando, ademais, permiso para tomar fotos que axilicen a recollida de achados”.

En canto á redacción de informes e levantamento de actas, os auditores deberán realizalas a soas. A continuación, leraas e explicará o seu contido antes da súa firma polo responsable de adega, co obxectivo de minimizar o tempo das reunións.

Mentres tanto, desde o Consello Regulador e as propias adegas están a levarse a cabo mostraxes constantes en campo co fin de comprobar o estado da uva para establecer o momento óptimo para a súa recollida. Aínda que se mantén a previsión de comezo da vendima de maneira xeneralizada para a primeira quincena de setembro todo vai depender da evolución que se rexistre nos próximos días e das condicións meteorolóxicas.