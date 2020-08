Dous detidos nun operativo contra o tráfico de drogas tras localizarse unha narcolancha baleira en Vilanova

Unha operación da Garda Civil aínda en marcha deixou este venres dúas persoas detidas en Vilanova de Arousa pola súa presunta relación co narcotráfico.

O operativo, no que participan diversas unidades da Garda Civil, entre elas a Policía Xudicial, comezou de madrugada coa localización dunha narcolancha no porto de Vilanova grazas aos dispositivos de vixilancia específicos do instituto armado.

Segundo confirmaron fontes da Garda Civil, tras a localización da lancha procedeuse á detención de dúas persoas que xa foron trasladadas á Comandancia de Pontevedra

De momento, non transcenderon datos persoais dos dous detidos.

A narcolancha, chamada Climax II, estaba baleira, pero está a investigarse se acababa de realizar unha descarga de droga.

A operación continúa aberta e a Policía Xudicial, que se fixo cargo da investigación, está a realizar labores de procura pola comarca para tentar determinar se efectivamente realizouse esa descarga previa. Non se descartan máis detencións nas próximas horas.