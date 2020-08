Agosto despídese das Rías Baixas cunha fin de semana anubrada

Cámara de MeteoGalicia en Corón, Vilanova de Arousa, na mañá deste venres 28 de agosto © MeteoGalicia

O mes de agosto conclúe con días de inestabilidade meteorolóxica. Segundo as predicións do servizo de Meteogalicia, para este venres 28 espérase a entrada de aire frío que deixará unha xornada de alternancia de nubes e claros. Durante a mañá rexistraranse chuvascos no norte de Galicia e, a medida que avance o día, iranse estendendo a toda a comunidade. As temperaturas descenderán para situarse entre os 15 e os 23 graos nas Rías Baixas. Os ventos soprarán moderados do noroeste.

O sábado chegará unha fronte chuviosa polo norte de Galicia. A metade sur da comunidade atoparase con ceos nos que alternarán as nubes e claros, coa posibilidade de chuvascos intermitentes que irán desaparecendo a partir do mediodía. As temperaturas situaranse entre os 13 e os 24 graos. Os ventos soprarán, moderados, de compoñente norte.

Xa o domingo 30 recuperarase a estabilidade atmosférica con altas presións que se situarán no noroeste de Galicia. Será unha xornada de ceos pouco nubrados en xeral pero con néboas matinais no interior. As temperaturas mínimas descenderán situándose nos 11 graos mentres que as máximas seguirán sen cambios significativos establecéndose ao redor dos 25 graos. O vento soprará frouxo de compoñente norte, con intervalos moderados nas Rías Baixas.

Pero o último día de agosto, o luns 31, e o inicio de setembro virán marcados por unha alta probabilidade de choivas ante o paso dunha fronte que chegará a Galicia durante as últimas horas do luns. A partir do mércores agárdase a chegada de tempo seco e anticiclónico con temperaturas que irán aumentando de maneira progresiva.