Desaloxan de madrugada un hotel de Caldas por un incendio

Intervención de Protección Civil de Caldas de Reis | ARQUIVO © Protección Civil de Caldas de Reis

Un hotel situado na parroquia de Godos, en Caldas de Reis, tivo que ser desaloxado durante a pasada madrugada a causa dun incendio que comezou na lavandería do establecemento.

Segundo a información facilitada polo 112 Galicia, a alerta deuna a Policía Local de Caldas sobre as catro da madrugada.

Os xestores do CIAE 112 Galicia solicitaron a intervención dos Bombeiros do Salnés, da agrupación de voluntarios de Protección Civil de Caldas de Reis, da Garda Civil e de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

Os servizos de emerxencia decidiron desaloxar o local debido á propagación do fume e non se rexistraron danos persoais.

Segundo confirmaron os membros do Servizo de Prevención, Extinción de Incendios e Salvamento do Salnés ao 112 Galicia, os hóspedes puideron regresar ás súas habitacións unha vez rematadas as labores de ventilación do fume, preto das seis da madrugada.