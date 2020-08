O alcalde de Caldas arremete contra a Xunta tras a sentenza que obriga a Valga a readmitir o persoal do GES

Juan Manuel Rey Rey © Mónica Patxot

Unha sentenza do Xulgado do Social número 3 de Pontevedra ditaba sentenza esta semana declarando a nulidade dos despedimentos dos traballadores do Grupo de Emerxencias Supramunicipais (GES) e obrigando ao Concello de Valga a readmitir este persoal nas mesmas condicións que tiñan antes de producirse o despedimento.

Esta sentenza foi avaliada por Juan Manuel Rey, alcalde de Caldas de Reis, municipio que fora escollido inicialmente pola Xunta de Galicia para recolocar a base do GES. Pero o goberno local rexeitou naquel momento este ofrecemento ao presentarse dúbidas sobre ese traslado. Entre outras cuestións, o equipo de Juan Manuel Rey reclamaba que fose a Mancomunidade do Ulla-Umia a que fixese fronte ao custo que supoñería a incorporación deste corpo.

O alcalde de Caldas de Reis sinala agora que o goberno municipal tiña razón ao afirmar que acoller o GES de Valga en Caldas nas condicións que formulaba a Xunta era "un agasallo envelenado" como sinalaban os informes técnicos. Rey indica que o Concello esixiu que se retirase a palabra recolocación e falásese dunha reestruturación para evitar consecuencias económicas e laborais que prexudicasen ao seu municipio. "Parece que a Xunta e o PP de Caldas o único que pretendían era resolverlle o problema ao seu concello amigo de Valga á conta de todos os caldenses", apunta o alcalde.

Rey tamén lle lembra a Luisa Piñeiro, alcaldesa de Moraña, que acusou o goberno local de Caldas de utilizar "escusas peregrinas e electoralistas" que esas razóns convenceron ao xuíz á hora de ditar sentenza.

Ademais, Rey sinala que este fallo pon en evidencia a "absoluta falta de coherencia" e o "extremo partidismo" do vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, cando acusaba ao Concello de Caldas de perder moito tempo cando levaban poucas semanas no proceso mentres que á alcaldesa de Moraña non lle fixo un só reproche cando se mostrou disposta a aceptar o GES no seu Concello malia a inacción durante os últimos meses.