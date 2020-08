A nova Senda de Parada en Ponte Caldelas avanza co estudo previo

Xa están en marcha os traballos previos ao inicio da obra da Senda de Parada, en Ponte Caldelas.

Este mércores, o alcalde Andrés Díaz asistía a esta fase previa das obras con técnicos da Deputación de Pontevedra e da empresa adxudicataria destes traballos.

Esta vía peonil conectará a actual Senda de Cuñas co núcleo de Parada e terá dous pasos de peóns elevados.

Un dos pasos situarase na rotonda de Cuñas, onde se unen as dúas sendas. O outro paso elevado de peóns construirase no estreitamento que existe no centro do lugar de Parada.

Así mesmo, habilitaranse varios redutores de velocidade.

A estrada será rematada con formigón colorado, terá rexas de recollida de pluviais a todo o longo do trazado e contará con preto de 50 luces públicas.