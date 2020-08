Cinco empresas optan a realizar o estudo e proposta de explotación do transporte a demanda de Pontevedra

Un total de cinco empresas presentaron ofertas para a asistencia técnica para o desenvolvemento do estudo e proposta e explotación do transporte colectivo a demanda do Concello de Pontevedra. A primeira mesa de contratación celebrada para a apertura das ofertas acordou a admisión das 5 presentadas.

O concelleiro de Obras Urbanas e Transporte, Demetrio Gómez, valora que se trata dunha cantidade de empresas "importante" tendo en conta "a dificultade e a orixinalidade" do proxecto e amosou a súa satisfacción porque as empresas que se presentaron teñen unha ampla experiencia en planificación de transporte a nivel estatal e internacional.

As cinco empresas que presentaron ofertas son Consultora Alomon S.L., Eptisa Servicios de Ingeniería S.L., Iceacsa Consultores S.L.U., Idvia 2020 Horizonte 2020 S.L. e a UTE Mcrit S.L. - Seteoitavas Coop.G.

A contratación desta asistencia técnica licitouse cun orzamento de 102.850 euros e cun prazo de execución de 11 meses. Permitirá analizar o comportamento da mobilidade nas parroquias de cara a deseñar solucións acaídas.

Por outra banda, está a piques de rematar o prazo para a presentación de ofertas para a aplicación informática que vai establecer como funcionará este servizo de transporte a demanda. Ten un importe de licitación de 297.460 euros e conta cun prazo de execución de 21 meses.

A previsión é que ambas contratacións estean adxudicadas e que comecen a executarse cara finais deste ano. Demetrio Gómez está satisfeito porque "estamos cumprindo os prazos e a folla de ruta que nos marcamos para que Pontevedra, ao final deste mandato, teña funcionando un transporte público a demanda adaptado á realidade do século XXI".