Dous novos positivos por Covid-19 nos xulgados de Pontevedra levan aos sindicatos a pedir maior prevención

O persoal dos xulgados de Pontevedra tivo coñecemento este luns de que dous compañeiros deron positivo por coronavirus. Trátase de dous traballadores do Xulgado do Penal número 1 e do Xulgado de Primeira Instancia número 2 e non son os primeiros casos contaxiados por Covid-19, senón que os sindicatos falan de catro máis previos, de maneira que coñecer a súa situación leva aos sindicatos a demandar maiores medidas preventivas.

Pablo Valeiras, responsable do sindicato AXG-CUT Galicia, indica que para evitar o posible contaxio entre o resto de traballadores e os cidadáns, remitiron á Dirección Xeral de Xustiza da Xunta de Galicia unha serie de demandas que inclúen a medida de poñer en corentena a todos os traballadores dos dous xulgados afectados ata que se coñeza o resultado das probas PRC.

Este sindicato pide que se realice unha proba PCR a todos os traballadores que estiveron en contacto cos afectados, que se realice unha nova desinfecion das instalacións dos dous xulgados e que, con carácter urxente se convoque aos traballadores do Xulgado do Penal 1 e Primeira Instancia 2 de Pontevedra a realizar as probas PCR.

Segundo este mesmo sindicato, nesta pandemia xa houbo outro positivo dun traballador do Penal 1 de Pontevedra e tamén nun Xulgado de Instrucción no mes de xullo e xa en anteriores ocasións pediron máis medidas preventivas, pero a Xunta non atendeu as súas peticións.

Alternativas da Xustiza lembra que en cada xulgado hai 10 traballadores que están en contacto directo durante 8 horas diarias e que a falta de investimento no proxecto de 'papel 0' fai que o persoal teña que levar documentación entre os distintos xulgados e por distintos andares do edificio xudicial da Parda.

Pablo Valeiras tamén critica que a Xunta de Galicia "o único que fixo" foi desinfectar os xulgados, pero négase a facer probas PCR aos traballadores e a aprobar a corentena dos traballadores ou facer seguimento de posibles contaxios entre compañeiros.