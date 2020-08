A FANPA avisa que o tempo para negociar "estase agotando" e mantén a suspensión dos comedores escolares

Os días seguen pasando e as follas do calendario van caendo cara ao teórico inicio do curso lectivo e a Federación de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Centros Públicos (FANPA) da provincia de Pontevedra mantén a suspensión dos servizos de comedor e Plan Madruga que xestiona.

Nun escrito asinado xunto á Federación Olívica de Asociacións de Nais e Pais de Alumnos de Vigo e Comarca (FOANPAS), asegura non ter recibido noticias da Xunta de Galicia desde as reunións mantidas os días 5 e 6 de agosto coa delegación territorial da Consellería de Educación.

Desde entón "non tivemos ningunha outra nova sobre as aclaracións solicitadas da aplicación do protocolo COVID para o curso 2020-21 aos comedores escolares, aulas de madrugadores e actividades extraescolares", quéixase a FANPA.

A federación provincial de nais e pais defende que estas aclaracións solicitadas conlevan necesariamente a modificación do protocolo para facelas extensivas a todas a ANPA que desenvolven estas actividades. "Por tanto, o diálogo necesario para resolver estas cuestións non é a nivel da delegación territorial, senón a nivel da Consellería de Educación, diálogo que ata o momento non se produciu", lamentan.

Nesta situación, e coas asociacións de pais expresando a súa vontade de non asumir esta responsabilidade mentres non se modifique o protocolo, FANPA Pontevedra reitera que as actividades do Plan Madruga e comedores "atópanse suspendidas para o próximo curso".

Sendo así "o tempo para modificar esa decisión está a esgotarse", avisan instando á Consellería para establecer canto antes unha vía de diálogo.