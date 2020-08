A rede de sumidoiros do Grove, colapsada por toalliñas húmidas e deterxentes

Residuos localizados na rede de sumidoiros do Grove © Concello de O Grove Residuos localizados na rede de sumidoiros do Grove © Concello de O Grove

O Concello do Grove atopou na rede de sumidoiros da zona de Beiramar depósitos de deterxentes e produtos químicos que se solidificaron e que crearon verdadeiras 'pedras' de residuos que estaban obstaculizando o correcto funcionamento dos desaugadoiros.

Xunto con eses residuos químicos, tamén foron localizados elementos diversos entre os que, unha vez máis, as toalliñas húmidas seguen presentándose como un verdadeiro problema para a salubridade, limpeza e bo funcionamento do sistema de residuos.

O Concello insiste na necesidade de controlar o lixo ou os restos que se botan polos desaugadoiros ou polos sumidoiros.

Nas pasadas semanas desde o Concello xa alertaron de que as toalliñas húmidas desbotables xeran problemas verdadeiramente graves nos filtros da rede de sumidoiros, polo que é fundamental a concienciación para entender que estes produtos non poden eliminarse polo inodoro. Agora, alerta de que os deterxentes e outras substancias químicas teñen ocasionado novos incidentes.

Varias veces ao ano, os servizos municipais realizan limpeza da rede de sumidoiros para evitar atoamentos ou o depósito de residuos prexudiciais. Nestas alturas do ano, o habitual é que a limpeza se realice a comezos de setembro, logo do verán e para prepararse para as choivas do inverno. Este ano, nembargantes, o clima excesivamente seco destes meses e o alto nivel de ocupación da localidade fixo adiantar esta limpeza ante a preocupación de que se producisen problemas no caso de choivas intensas.

Ao levantar as arquetas da zona de Beiramar localizaron estas pedras de residuos e decidiron facer un chamamento á poboación para que sexa consciente dos elementos que bota polos sumidoiros, para que empregue produtos menos prexudiciais ou deixe de usar os que supoñan un verdadeiro risco para a limpeza e para o medio ambiente.