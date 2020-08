Sanxenxo celebrará as súas festas patronais con medidas para evitar aglomeracións

Praza do Mar de Sanxenxo durante a celebración da Feira da Cebola © Concello de Sanxenxo

Sanxenxo mantén as súas festas patronais pero adaptadas á situación sanitaria. O Concello está a desenvolver un protocolo de seguridade fronte ao Covid-19 que estará centrado en evitar que se produza unha alta concentración daquelas persoas que queiran festexar San Xinés e Santa Rosalía, así como a Feira da Cebola.

A primeira cita festiva será San Xinés e a celebración do Día do Turista, o vindeiro martes 25 de agosto. A mañá dará comezo con pasarúas e alboradas a cargo dos Gatiños de Portonovo e a Banda de Música de Sanxenxo. A misa en honra ao patrón terá lugar ás 20 horas no Novo Templo. A xornada pecharase cun espectáculo de danza a cargo de O Fiadeiro na Praza dous Barcos, ás 21:30 horas.

A festividade de Santa Rosalía será o venres 4 de setembro. Durante a xornada, celebrarase a 38 edición da Feira da Cebola. Case medio centenar de vendedoras xa solicitaron posto neste mercado. Debido á situación sanitaria, non haberá acto de entrega de Cebolas de Ouro nin concurso.

No mercado de produtos do campo, coa cebola como produto estrela, acoutarase o espazo, separaranse os postos de venda, habilitarase unha entrada e saída diferenciadas e marcarase un percorrido circular. Haberá un punto de control que vixíe o aforo en todo momento e estableceranse zonas de desinfección polo recinto.

A misa en honra a Santa Rosalía celebrarase no Novo Templo ás 20 horas. A Banda de Música de Sanxenxo pechará a xornada cun concerto na Praza dous Barcos a partir das 22 horas.

Para todos os concertos haberá un control de aforo con toma de datos aos asistentes e unha figura de acomodador que garantirá o mantemento da distancia de seguridade e a colocación da máscara.

As festas de verán culminarán o 5 de setembro coa celebración da Virxe do Carme. Neste día, Sanxenxo lembrará aos seus mariñeiros cun pasarúas e alboradas a cargo dos Gatiños de Portonovo e a Asociación Folclórica de Abiñadoira. Ás 20 horas celebrarase unha misa en honra á Virxe do Carme no Novo Templo.