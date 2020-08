Mellora a calidade da auga en Baltar, que volve ser apta para o baño, pero non nas outras tres praias afectadas

O Concello de Sanxenxo levanta as restricións ao baño impostas na praia de Baltar o mércores despois de que a última analítica desvelase a redución de axentes contaminantes. Pola contra, nas outras tres praias afectadas, as de Caneliñas, Panadeira e Nanín; a recomendación de non bañarse mantense debido a que a presenza de patógenos segue sendo elevada.

Os técnicos de Sanidade seguirán analizando de forma periódica as augas destes areais ata que os niveis bacterianos deixen de supoñer unha ameaza para a saúde dos bañistas.

Desde o Concello achacan o aumento destes niveis de contaminación ao arrastre provocado polas choivas dos últimos días e descartan que se trate dunha vertedura localizada.

Nos accesos aos areais afectados, os usuarios poden atoparse con sinais e carteis informando da recomendación de evitar o baño pola presenza de microbios contaminantes.

Esta situación non afecta só a Sanxenxo. No que vai de mes de agosto, as análises de Sanidade detectaron presenza excesiva de bacterias intestinais en 21 praias da comunidade, entre as que se atopan tamén dous areais de Vilanova de Arousa e Vilagarcía, que xa foron solucionados.