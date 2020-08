Andainas, contos infantís e concursos para animar o final do verán en Cuntis

O Concello de Cuntis organiza para o final de verán e de maneira previa ao comezo do curso escolar, un intenso programa de actividades lúdico-culturais.

Serán actividades para nenas e nenos pero tamén outras iniciativas de lecer ao aire libre para público familiar.

Concretamente, as actividades programadas inclúen o 'Verán de contos', o concurso de fotografía ' Segredos de Cuntis', o concurso de debuxo “ Debuxando Cuntis' e a camiñada 'Corredoiras, vereas e vieiros' pola contorna do río Gallo.

As sesións de Verán de Contos darán comezo este mesmo venres 21 de agosto co cantautor Manoele de Felisa, ás 20.00 horas na Praza dás Árbores, continuando no mesmo horario e lugar o día 28 'Dada duende'. O venres 4 de setembro será a quenda de Fran Campos da compañía Bandullo Azul, que presentará 'Flipa cos contos' e pechará o ciclo Cris de Caldas con 'O agasallo das árbores' o día 11. Todas as sesións de contos celebraranse con aforo limitado e seguindo todos os protocolos establecidos de seguridade e hixiene.

En canto ao concurso fotográfico, permítese a entrega de traballos ata o 31 de agosto. Para participar é necesario seguir os perfís de Turismo de Cuntis na rede que se comparta a imaxe (Twitter, Instagram ou Facebook), etiquetar a conta e empregar o hastag #segredosdecuntis. A temática das imaxes deberá estar relacionada co potencial turístico de Cuntis. Haberá tres premios por rede social e o gañador elixirase en función do maior número de 'gústame' que teña cada fotografía. Os premios consistirán en pezas de cerámica deseñadas por Cerámica Castrolandín.

Polo seu lado, o concurso de debuxo divídese en tres categorías: menores de 8 anos, de 9 a 15 anos e de 16 anos en diante. Haberá tres premios por cada unha que serán escollidos por un xurado que estará formado por un membro dunha asociación local, un artista da localidade e un representante do Concello. Os debuxos poden ser entregados ata o 31 de agosto na Oficina Municipal de Turismo e cada participante poderá presentar unha única proposta relacionada tamén co potencial turístico do municipio. Os premios serán tres libros de escritores locais por categoría.

Finalmente, o vindeiro domingo, día 23 de agosto, terá lugar a andaina 'Corredoiras, vereas e vieiros', un roteiro de 10 quilómetros ata a desembocadura do río Gallo que partirá ás 10.00 horas desde a Praza dás Árbores.