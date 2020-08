Adeus ao paraugas, chega a influencia anticiclónica este sábado ás Rías Baixas

Este venres agárdase unha xornada de chuvia matinal © Cristina Saiz

Este venres vén marcado pola presenza dunha nova fronte pouca activa ao oeste de Galicia, segundo indican desde o servizo de Meteogalicia. Con esta situación, os ceos preséntase moi nubrados no oeste, con chuvascos que se manterán durante toda a mañá. As temperaturas mínimas sufriron descenso establecéndose entre os 18 e os 24 graos. Os ventos continúan soprando de compoñente sur, moderados en todo o litoral das Rías Baixas e máis frouxos no interior.

O sábado 22, Galicia irá recuperando progresivamente a influencia anticiclónica. Espéranse bancos de néboa matinais en zonas de interior, que darán paso a ceos cunha paulatina apertura de claros. As temperaturas situaranse entre os 15 e os 24 graos, cun lixeiro ascenso nas máximas. O vento soprará frouxo e irá cambiando de compoñente sur a compoñente oeste ao longo do día.

Xa o domingo, Galicia queda baixo a influencia das altas presións e con circulación de ventos do nordés. Espérase unha xornada de ceos pouco nubrados ou despexados. As temperaturas mínimas seguirán sen cambios pero as máximas ascenderán na zona sur e espérase que se mantegan entre os 15 e os 29 graos. Os ventos soprarán de compoñente norte frouxos, moderados no litoral das Rías Baixas.

O anticiclón permanecerá ao longo da última semana de agosto en toda Galicia, con ventos frouxos de compoñente norte e temperaturas próximas aos 30 graos, propias desta época do ano.