Un incendio nocturno na campá extractora dunha vivenda en Lérez provoca queimaduras nun dos residentes

Un veciño da Porta do Sol, en Lérez, resultaba ferido na noite deste venres ao sufrir queimaduras nunha perna ao xerarse un incendio na campá extractora da vivenda na que reside na parroquia pontevedresa.

O incendio rexistrábase pasados 40 minutos da medianoite nunha vivenda unifamiliar. Ata o lugar desprazábase a Policía Local de Pontevedra, que alertaba aos bombeiros do Parque de Pontevedra. Unha vez que chegaban ata o domicilio, o lume xa se atopaba extinguido ao ser sufocado polos residentes.

Os bombeiros, segundo a información facilitada a PontevedraViva, procederon a ventilar o fume do domicilio e a refrixerar o mobiliario da cociña. A persoa que sufriu as queimaduras era trasladada a un centro hospitalario a través dunha ambulancia do servizo do 061.

APERTURA DE VIVENDA

Os bombeiros tamén tiveron que intervir ao redor das 12.47 horas na rúa Xeral Rubín a pedimento da Policía Local. Unha veciña desa rúa saíra da vivenda e a porta pechóuselle coa súa nai, unha persoa de avanzada idade, no interior.

Os bombeiros procederon a abrir a porta de entrada á vivenda utilizando unha radiografía. A persoa de avanzada idade atopábase en boas condicións.

RETIRADA DE NIÑOS

O Parque de Bombeiros tamén realizou outras dúas tarefas durante a noite deste xoves a venres ao retirar dous niños de avespas velutinas. Segundo explican, estas actuacións realízanse durante as noites, salvo en casos excepcionais, porque se trata do momento en que se atopa un maior número de insectos nestes niños.