Unha embarcación encalla no balizamento de Silgar

Unha embarcación encallou ao mediodía deste xoves no balizamento da praia Silgar, instalado para separar a área de navegación da costa de Sanxenxo da zona de baño da praia.

Segundo a información facilitada pola Garda Civil, todo ocorreu ás 13:30 horas deste xoves. O patrulleira Río Guadalupe do servizo marítimo do instituto armado recibiu aviso de que un iate atopábase sen manobra por atoparse enganchado ás boias de balizamento desta canle de acceso á praia de Silgar.

Había risco de que a embarcación varase, de modo que se realizou unha rápida intervención para remolcar o iate a porto que se complicou en varios momentos. Así, cando comezou a manobra de remolque, o balizamento da canle de entrada á praia de Silgar rompeu. O balizamento estaba enganchado á hélice da embarcación e foi necesario cortar o cabo das citadas boias para liberar a embarcación e proceder ao seu remolque.

Unha vez liberada da zona, a embarcación empezou a ser remolcada cara ao porto de Sanxenxo. Cando se atopaban na entrada do porto, as boias enganchadas á súa hélice liberáronse e a hélice quedou libre, producíndose un movemento brusco no que o patrón accidentalmente deu un forte acelerón que produciu que un dos membros da súa tripulación perdese o equilibrio e caese no interior do iate.

Esta persoa accidentada ten idade avanzada, 80 anos, e tivo que ser trasladada ata o hospital. O home, nacido en Lugo, ten o domicilio establecido en Murcia e tivo que ser atendida en Urxencias. Pouco despois a Garda Civil púxose en contacto telefónico co patrón e indicoulles que, en principio, presenta lesións leves.

No momento dos feitos, estaban embarcadas catro persoas. Trátase do patrón do iate, veciño de Pontevedra; os seus dous fillos menores de idade; e unha cuarta persoa que foi a que resultou accidentada.

Ás 14.45 horas, a intervención policial terminara.