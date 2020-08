Desaloxada por segunda vez por non pagar o aluguer

Unha comisión xudicial e seis axentes da Policía Nacional executaron este xoves un desaloxo na rúa Pedro Sarmiento de Gamboa de Pontevedra. A desaloxada foi unha muller de 57 anos que acumulou varios meses de falta de pagamento do aluguer da vivenda na que leva residindo case cinco anos, sobre a que pesaba unha orde xudicial de desafiuzamento. Trátase dunha veciña da capital que xa fai sete anos, en marzo de 2013, fora desaloxada doutro domicilio.

O desaloxo deste xoves prolongouse durante ao redor de dúas horas e pechouse sen ningunha incidencia. Moi diferente fora o de sete anos atrás. Naquela ocasión, a muller foi desaloxada dun piso do número 71 da rúa Loureiro Crespo e a zona converteuse nun auténtico campo de batalla no que os policías foron recibidos con lanzamento de obxectos, botes de pintura e mesmo esta muller chegou a ameazar cun coitelo xamoneiro aos axentes.

Este xoves á rúa Pedro Sarmiento de Gamboa acudiron seis axentes en previsión de que puidese darse unha situación similar, aínda que finalmente non foi necesario. De feito, en 2013 finalmente fora necesaria a intervención de doce policías.

A actitude desta muller foi totalmente diferente tamén no que respecta ao recibimento que deu á comisión xudicial. Daquela, mesmo bloqueara a porta, pero non así este xoves. Tras a chegada dos policías e a comisión xudicial, que tamén levou un cerralleiro, a muller chamou a uns amigos para que lle axudasen a baleirar a casa.

Desta forma, a fin do desaloxo foi tamén moito máis pacífica. De feito, hai sete anos foron detidas tres persoas e este xoves todos fóronse a casa de forma pacífica. A comisión xudicial abandonou o lugar tras cambiar a fechadura e a inquilina desaloxada quedou cuns amigos que foron cargando nunha furgoneta mobles e roupa que sacaron da casa antes do cambio da fechadura.

A orixe de desaloxo si foi a mesma, a falta de pagamento de aluguer prolongada. Este xoves, persoal do Servizo Común de Notificacións e Embargos dos xulgados de Pontevedra acudiron para executar unha orde de desaloxo ditada por un xulgado pontevedrés tras a denuncia do propietario da vivenda, que levaba moitos meses sen recibir o ingreso correspondente.

A muller desaloxada, de nome María, relatou a PontevedraViva, que recibiu unha axuda pública para o pago do aluguer durante longo tempo e, cando se lle acabou, empezaron os problemas. Recoñeceu, desta forma, a falta de pagamento, pero tamén insistiu en que non pagou pola súa situación persoal.

Así, relatou que está enferma e soa, pois ten dous fillos e un deles axudáballe, pero "desafortunadamente tuvo un problema con el carnet de conducir y lo llevaron a prisión", de modo que non pode xa botarlle unha man. Ademais, os seus ingresos son limitados. "Tengo una paga por enfermedad, pero eso no llega", explica, á vez que mostra que debe levar unha faixa por problemas de costas.

Segundo relatou a este xornal tras o desaloxo, pediu axuda sen éxito aos servizos sociais e quéixase do pouco apoio que recibe a pesar de atoparse nesta situación. "Es muy triste que no me apoyen, porque soy una mujer currante, fui una empresaria, no me gusta andar pidiendo", explicou, para engadir que é "muy injusto" que a desaloxen cando se atopa moi mal de saúde.

Esta muller, de orixe colombiana aínda que residente en España desde hai anos, tamén relata que o propietario da casa non a coida nin a ten en condicións para alugar, xa que se le está cayendo el suelo, se me dañaron muebles, ropa, zapatos..." e "esto se desploma, en cualquier momento, se viene abajo". Ademais, relata que ten un buraco no patio no que ela caeu e fíxose dano e que toda a casa está chea de humidades.