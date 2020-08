O PSOE presenta unha proposición no Parlamento para que se manteña o cadro de profesores en Campo Lameiro

O Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, por iniciativa da deputada pontevedresa Paloma Castro e o deputado Luis Manuel Álvarez, presentaba este martes 18 a través do Rexistro do Parlamento de Galicia unha Proposición non de lei para instar á Xunta "a non diminuír o cadro de persoal de profesores existente no CEIP Pedro Antonio Cerviño de Campo Lameiro, e buscar alternativas que non prexudiquen a calidade e o nivel de atención do ensino público no rural", segundo reza o texto presentado.

Esta proposición chega trala protesta protagonizada na última semana por un amplo número de veciños de Campo Lameiro que se concentraban no patio de acceso ao CEIP Pedro Antonio Cerviño respondendo á convocatoria da ANPA San Miguel. A esta concentración tamén se sumaba o alcalde Carlos Costa e a práctica totalidade da corporación municipal. Denunciaban que César Pérez Ares, o xefe territorial de Educación, decidiu suprimir dous profesores neste centro debido a que facían falta noutros colexios con maior número de escolares.

Debido as especiais circunstancias marcadas pola pandemia do coronavirus, o grupo do PSOE solicita que se manteña o cadro de profesores para favorecer o cumprimento das medidas sanitarias e de seguridade de cara ao inminente comezo do curso escolar.

Denuncia o PSOE na exposición de motivos da proposición que a Xunta de Galicia vén reducindo nos últimos anos de forma progresiva o seu cadro de profesorado, que vai pasar para o curso 2020-2021 dos 9 profesores actuais, algúns compartidos co CEIP de Moraña, a 7 mestres, polo que obrigaría a ter que xuntar diferentes cursos na mesma aula.

"Esta medida ademais de producir un grave prexuízo á calidade educativa e pedagóxica do CEIP, supón unha contradición cos parámetros educativos establecidos para a 'nova normalidade', ao dificultar a distancia social", manifesta o PSOE e engade que "a Xunta de Galicia ten a obriga de facer un esforzo para ofertar aos nenos e nenas do rural a mellor educación posible, dende a igualdade de oportunidades, apostando e apoiando ás familias que decidiron vivir no rural".