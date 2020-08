Trasladada provisionalmente a Oficina de Documentación de Estranxeiría a Fernández Villaverde

As oficinas de expedición do DNI retoman a actividade despois de confinamento © Mónica Patxot

A partir do xoves 20 de agosto, a oficina de Documentación de Estranxeiría, que se atopa situada na Comisaría Provincial de Pontevedra, trasladarase de maneira provisional á rúa Fernández Villaverde, ao número 1, nas dependencias onde actualmente realízanse as tramitacións do DNI.

Esta medida é provisional debido a unhas obras de mellora que se van a efectuar na sede da comisaría e durante un prazo aproximada de tres meses, segundo informan desde a Policía Nacional de Pontevedra.

O teléfono de atención á cidadanía interesada nestes trámites continúa sendo o 986.868.324