Vilagarcía suspende o espectáculo pirotécnico e a Noite de Meigas polo avance do coronavirus

O Concello de Vilagarcía acordou este martes a suspensión do espectáculo pirotécnico previsto para este venres de forma simultánea en Vilaxoán, Carril e Vilagarcía. Pola situación sanitaria, ademais do lanzamento de lumes que viña substituír ao tradicional combate naval, o goberno local decidiu tamén a cancelación dos actos previstos para a Noite de Meigas do sábado.

Con estas suspensións, o programa das festas de San Roque conservará unicamente aquelas actividades que ofrecen a posibilidade de controlar o aforo e o cumprimento das medidas de seguridade. É o caso dos concertos da Xunqueira e os de Son dá Casa da Alameda. Tamén se manteñen os espectáculos de Festaclown na praza da II República, que serán trasladados en caso de choiva ao auditorio, Salón García e Praza dá Peixería.

Desde o goberno local expuxéronse como reto tentar manter o espírito das festas de San Roque para axudar á hostalería, comercio e sector cultural nestes momentos de crise sanitaria e económica. Con todo, a evolución da pandemia obriga ao executivo municipal a ser prudentes e antepoñer a seguridade da poboación ás necesidades do sector produtivo.