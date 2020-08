A Xunta rifa ás navieiras pola súa relaxación nas medidas para evitar contaxios

Visitantes en 2020 ao Parque Nacional Illas Atlánticas © Parque Nacional Illas Atlánticas

A consellería de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta emitiu este luns un comunicado no que esixe ás navieiras que transportan visitantes ás illas do parque nacional Illas Atlánticas ao cumprimento das medidas de prevención fronte á Covid-19.

Despois das queixas dos usuarios que alertaron do incumprimento dalgunhas das medidas nos barcos de transporte público á illa de Ons, o executivo autonómico remitiu o escrito a todas as empresas para lembrarlle as súas obrigacións, que pasan por facer cumprir a distancia social entre persoas naqueles barcos con prazas de pé autorizadas. "Establécese como referencia de ocupación a de dous viaxeiros por cada metro cadrado", puntualizan no documento.

No mesmo escrito, fan fincapé na obrigatoriedade do uso da máscara, incluído o patrón; e a necesidade de manter a distancia social á hora de realizar embarques e desembarques.

Incumprir estas medidas poden constituír infraccións administrativas en materia de saúde pública que poderían conlevar as sancións recollidas na Lei 33/2011 do 4 de outubro.

Os usuarios amosaron en redes sociais como Twitter o seu malestar pola falta de medidas de seguridade sanitaria nestas viaxes. Pódese comprobar nesta publicación: