A Finca de Briz estará pechada na tarde do domingo polo concerto de Carlos Núñez

Carlos Núñez © Culturgal

Este domingo 16 de agosto está prevista a celebración na Finca de Briz, en Marín, do concerto do gaiteiro Carlos Núñez, dentro da súa xira 'Lugares Máxicos'. Por este motivo, o recinto pecharase ao público dende as 15:00 horas.

A apertura do Parque dos Sentidos para as persoas asistentes ao concerto realizarase unha hora antes do inicio do mesmo, previsto para as 21:00. As entradas están á venda a través da páxina web Ataquilla.com a un prezo de 20 euros.

O aforo será limitado e respectando todas as medidas de seguridade e hixiene necesarias para a súa celebración. As cadeiras estarán dispostas de dúas en dúas, con algúns asentos individuais. Será obrigado o uso de máscara en todo momento.

Se non fose posible a realización do evento no lugar previsto por cuestións meteorolóxicas, o mesmo domingo pola mañá a organización anunciaría o seu traslado a unha nova localización a cuberto, que sería o salón de actos do Colexio San Narciso. De darse este cambio de ubicación, o Parque dos Sentidos permanecería aberto ao público.