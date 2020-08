Marín suspende a súa festa corsaria

O Concello de Marín ambientado pola Festa Corsaria © Concello de Marín

Non haberá festa corsaria este ano en Marín. Á vista da nova regulación que con respecto ao lecer nocturno, no que afecta á hostalería e restauración, procédese por parte do Concello de Marín á anulación de todas as actividades de dinamización cultural, concertos en distintos puntos e actividades que

estaban programadas na Festa Corsaria 2020.

As únicas actividades que se manteñen programadas son o mercado medieval na Alameda de Marín e o de oficios situado no Parque Eguren cos postos xa montados e que cumpran coas medidas de seguridade.

Con respecto á hostalería, a hora de peche de locais e terrazas será ás 01.00 horas e os grupos non poderán ser superiores ás 10 persoas. Lembran ademais o uso obrigatorio de máscara, a prohibición do botellón e a de fumar sempre que non se poida gardar a distancia de 2 metros.