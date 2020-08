Sanidade decreta o peche do lecer nocturno á unha da madrugada desde este venres

O Ministerio de Sanidade decretou este venres o peche da hostalería en toda España a partir das 1.00 horas. O ministro Salvador Illa, despois de reunirse cos presidentes das comunidades autónomas para analizar o avance da pandemia, ordenou o peche inmediato de discotecas e bares de copas, a prohibición de fumar na rúa se non se cumpre a distancia de dous metros entre persoas e a entrada de novos clientes nos establecementos hostaleiros a partir das doce da noite.

"Estas medidas foron aceptadas por unanimidade”, recoñeceu o ministro. Trátase dun paquete de once medidas entre as que se atopan a separación mínima de metro e medio entre persoas nas barras e mesas da hostalería, sector no que o número máximo de clientes por mesa pasará a ser de dez.

Nos centros sociosanitarios, limítanse as saídas dos internos e as visitas a unha persoa por residente e coa duración máxima dunha hora ao día. Unha medida que se poderá exceptuar no caso de pacientes “ao final das súas vidas”.

O ministro tamén anunciou que se establece a obrigación de facer cribados con PCR a grupos específicos no caso de que haxa un brote epidémico. Por exemplo, en centros sociosanitarios, en barrios ou en centros educativos se fose o caso.

Finalmente, o ministro engadiu varias recomendacións: que a cidadanía limite os encontros sociais aos seus grupos de convivencia estable e a un máximo de 10 persoas. Tamén que nos centros sociais e residencias fáganse PCR de forma periódica para asegurar que non hai ningún traballador con coronavirus.