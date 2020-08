A Xunta pide cambiar a Lei Montoro para que os concellos poidan gastar os seus remanentes

O vicepresidente da Xunta en funcións, Alfonso Rueda pediu ao Goberno do Estado que cambie a Lei de estabilidade orzamentaria, coñecida como Lei Montoro, para que os concellos poidan gastar os seus remanentes.

"Nós cremos que a Lei Montoro foi moi necesaria nun momento no que a situación económica demandaba que se tomasen ese tipo de medidas", indicou Rueda. Esta norma supuxo, segundo detallou, que moitos concellos "mellorasen moito a súa situación económica" e como mostra citou que a día de hoxe as arcas locais "teñen aforros".

Dito isto o vicepresidente galego destacou que "agora é un momento diferente e por tanto cremos que do mesmo xeito que o Goberno cambiou outras leis sen ningún problema con esta podería facelo exactamente igual".

Neste sentido, Alfonso Rueda comentou que "non sabemos por que están a dicir que non se pode cambiar baixo ningún concepto e hai que recorrer a estas solucións cando cambiou outras normas do Goberno anterior do Partido Popular sen ningún problema e dun día para outro". "Aquí hai algo máis que non nos queren contar, está claro", engadiu.

A preguntas dos xornalistas no transcurso dunha visita oficial en Pontevedra o número dous do Executivo galego referiuse ás declaracións do presidente do Goberno, Pedro Sánchez nas que se mostrou disposto a seguir negociando cos concellos e os grupos parlamentarios o decreto lei que recolle o acordo coa FEMP sobre a utilización dos remanentes e o uso do superávit, diante das críticas de distintos municipios e partidos políticos.

Rueda lembrou que ese "desencontro" foi "provocado" polo presidente da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP) o alcalde de Vigo, o socialista Abel Caballero "por romper o consenso" no seo deste órgano.

"Hai moitos alcaldes socialistas tamén en Galicia que están a dicir, en privado e agora tamén en público, que non é unha boa proposta nin o mellor dos acordos para os concellos", sinalou Alfonso Rueda. "Tan bo non pode ser se o propio presidente está a dicir que probablemente haxa que cambialo", engadiu.