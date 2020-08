A incidencia do coronavirus volve subir en Pontevedra, con oito positivos máis nun día e 51 casos activos en total

Servizo de Urxencias do Hospital Montecelo durante la crisis sanitaria do coronavirus © Mónica Patxot

A área sanitaria de Pontevedra e O Salnés xa non é a única de Galicia na que non aumentaron os casos activos de coronavirus nas últimas 24 horas. Este xoves, en todas as áreas sanitarias galegas excepto en Santiago creceron os positivos e en Pontevedra hai seis casos activos máis que o mércores.

Segundo o balance oficial realizado polo Servizo Galego de Saúde, hai 51 casos activos fronte aos 45 do mércores, pero en realidade na última xornada contabilizáronse oito novos contaxios, pois dous pacientes recibiron o alta.

Segundo a última actualización de datos da Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade, en Galicia hai este xoves 111 casos activos máis que o mércores, subindo de 827 a 938.

Na área sanitaria da Coruña, a de maior incidencia de Galicia, hai 81 casos activos máis que un día antes, subindo ata os 544. Ademais, hai nove casos máis en Lugo, que suma 93; seis casos máis en Ourense, ata 60; dous máis en Vigo, ata 118; e nove máis en Ferrol, ata 29. En Santiago, con todo, hai dous casos activos menos, rexistrándose este xoves 43.

No caso de Pontevedra, os hospitais seguen libres de Covid-19. Non hai pacientes con coronavirus hospitalizados en planta e tampouco na área de coidados intensivos e os 51 casos activos evolucionan no seu domicilio.

En toda Galicia, 1 paciente está ingresado en UCI, 40 en unidades de hospitalización e 897 no domicilio.

Tampouco hai novidades no brote de coronavirus de Caldas de Reis, segundo o servizo de Epidemioloxía da Xefatura Territorial de Sanidade en Pontevedra. Neste brote de coronavirus detectado a semana pasada en Caldas de Reis hai 12 casos confirmados, todos eles illados e ningún hospitalizado, e realízase seguimento a 15 contactos.

Desde o inicio do plan de continxencia da Covid-19 curáronse 931 pacientes na área sanitaria de Pontevedra e Salnés, dúas nas últimas 24 horas, e faleceron por este virus na área sanitaria 16 pacientes.

A nivel autonómico, hai un total de 1 11.506 persoas curadas, rexistrándose 623 falecementos. A última persoa falecida foi un home de 90 anos que estaba ingresado no CHUO e presentaba patoloxías previas.

O número de PCR realizadas é de 272.115 en Galicia e dos 938 casos activos tres son usuarios e dous profesionais vinculados a centros residenciais. Dos 621 falecementos rexistrados desde o inicio da pandemia, 132 están en residencias e 142 en hospitais e residencias integradas.