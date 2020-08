César Poza, aposta do PSOE para substituír ao dimisionario alcalde de Vilaboa

O PSdeG-PSOE de Vilaboa xa ten as cartas boca arriba. A súa aposta para substituír a Francisco Costa, que renunciou ao cargo de alcalde por motivos persoais o pasado día 7 de agosto, é César Poza González.

Os seus compañeiros socialistas pensaron nel como "aposta de futuro" e destacan que reúne experiencia, coñecemento, ímpeto e unha clara vocación de servizo, tal e como quedou de manifesto co seu traballo á fronte de áreas como Cultura, Educación, Deportes ou Novas Tecnoloxías en diferentes mandtdos desde o ano 2005.

César Poza porque está curtido na política municipal da man do ex-alcalde Luís Poceiro, aínda que neste mandato non lograra a acta de concelleiro. Está previsto que no Pleno da Corporación do 20 de agosto tome posesión da súa acta en substitución de Francisco Costa e nesa mesma sesión os seus compañeiros proporán o seu nome como alcalde.

Poza aceptou a proposta do partido e. quere resaltar o gran labor que realizou o seu predecesor no seu curto tempo de mandato. Así, destaca que "o seu adeus é unha pena, as circunstancias ás veces non che acompañan, pero o seu traballo aí está".

Ademais, xa avanzou que, se finalmente é elixido como alcalde, ten como obxectivo estar en permanente contacto cos veciños. "O meu despacho estará sempre aberto a todo o mundo. Vou ser un alcalde do montón de rúa, de visitar cada barrio, de vivir o día a día de Vilaboa", asegurou.

O candidato do PSOE recoñece que este mandato é excepcional debido á actual pandemia da Covid-19 e que require do compromiso de todos para paliar na medida do posible os seus efectos. A este respecto, confía en contar co apoio de todos os grupos municipais porque "nestes tempos, os políticos debemos estar á altura dos cidadáns, e eles esperan de nós ese consenso necesario para sacar adiante aqueles proxectos que melloren o seu día a día".