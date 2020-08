Localizan 15.000 unidades de produtos pirotécnicos ilegais no mesmo almacén de Moraña onde apareceu unha plantación de marihuana

A Garda Civil localizou algo máis de 15.000 unidades de produtos pirotécnicos que un veciño de Moraña almacenaba ilegalmente nesta localidade. Curiosamente, este achado é resultado dunha operación previa tamén moi rechamante en leste mesmo municipio, unha plantación 'indoor' con preto de 1.000 plantas de marihuana.

O achado produciuse o pasado luns cando se procedía ao precinto das instalacións onde días antes se localizara esa plantación. A Garda Civil localizou un remolque supostamente dedicado á venda ambulante onde se almacenaban algo máis de 20 quilos de material pirotécnico de distintas categorías (F1, F2 e F3).

En total, os axentes interviñeron algo máis de 15.000 unidades de produtos pirotécnicos que inclúen bombetas, tronos de impacto, foguetes, petardos e baterías, que supostamente estaban destinadas para a venda ambulante.

Segundo as comprobacións realizadas pola patrulla fiscal e de fronteiras e os efectivos da Intervención de Armas e Explosivos da Garda Civil de Vilagarcía de Arousa, o propietario deste material sensible non só carecía da preceptiva autorización administrativa para a súa tenencia e almacenamento, senón que tampouco respectaba as medidas de seguridade e protección que se requiren, aínda estando legalizados.

O material pirotécnico incautado quedou depositado provisionalmente en dependencias da Garda Civil de Pontevedra e o seu propietario foi denunciado como presunto autor de varias infraccións graves ao Real Decreto 989/2015, do 30 de outubro, polo que se aproba o Regulamento de artigos pirotécnicos e cartuchería, que poden conlevar sancións económicas desde 300 a 30.000 euros.

A Garda Civil realiza inspeccións ao longo de todo o ano pero intensifícanse en determinadas datas que son máis propensas á utilización destes artefactos, en especial o verán.

Desde a Garda Civil lembran que os artificios pirotécnicos son enxeños ou artefactos cargados de materias ou mesturas pirotécnicas, xeralmente deflagrantes, polo que hai que extremar as precaucións á hora de manipulalos, por iso recoméndase adquirir sempre a pirotecnia nos puntos de venda autorizados, de provedores de contrastada garantía e sempre conforme á lexislación vixente para evitar calquera perigo.