O conde Lequio e a súa familia non fallan ao seu encontro estival coa gastronomía das Rías Baixas

Alessandro Lequio, co dono do bar bar Peixoto de Beluso e uns amigos © PontevedraViva

O conde Alessandro Lequio e a súa muller, María Palacios, regresaron un verán máis ás Rías Baixas para as súas vacacións estivais e, como ocorre desde hai varios anos, aproveitan os seus días de descanso para gozar da gastronomía local. Este martes púidoselles ver no restaurante Peixoto de Beluso, en Bueu.

Lequio e a súa familia adoitan acudir varias veces cada verán a este local de Bueu aproveitando a súa estancia na zona e este ano xa se lles viu polo menos dúas veces. Este martes, ademais, acudiron cun incondicional das súas citas con Beluso, o pintor afincado na parroquia de Cela José María Barreiro.

Como ocorre en cada visita ao Peixoto, Lequio e os seus acompañantes gozaron dun menú a base de marisco e peixe. Ademais, repetíronse as imaxes habituais nas que outros clientes, sorprendidos pola súa presenza neste famoso restaurante da zona, cuchichean e achéganse para facerse unha foto.

Alessandro Lequio e María Palacios adoitan pasar parte das súas vacacións nas Rías Baixas, un lugar ao que a esposa do conde está moi unida, xa que hai anos que a súa familia veranea en Nigrán. Ademais, desde hai anos, frecuentan Beluso. Nas imaxes deste verán volvéronse a deixar fotografar en compañía duns amigos e do propio dono do restaurante Peixoto.

Este regreso ás Rías Baixas supón un momento de desconexión para o conde Alessandro Lequio nuns momentos moi duros, pois o pasado 13 de maio faleceu o seu fillo Álex, de 27 anos e froito da súa relación con Ana Obregón, tras dous anos tentando superar un cancro.