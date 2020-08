A Confederación Galega de Persoas con Discapacidade pide ao Concello a retirada da ordenanza de mobilidade

COGAMI, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade, reclama a paralización do proceso para aprobar a Ordenanza de Mobilidade de Utilización de Espazos Públicos na que traballa o goberno local do Concello de Pontevedra. Consideran esta ordenanza "discriminatoria para persoas con mobilidade reducida".

A asociación pontevedresa Amizade, unha das 53 asociacións que está representada en COGAMI, xa manifestara a súa preocupación por este documento. Desde estes colectivos vese con preocupación a posibilidade de que se limite o tempo de estacionamento nunha praza reservada para persoas con mobilidade reducida.

Entenden que de aplicarse este límite, o goberno local iría contra o mandato da Constitución no que se indica que os poderes públicos deben realizar políticas encamiñadas a garantir a igualdade de dereitos de todas as persoas. Explican que as persoas con mobilidad reducida necesitan máis tempo para percorrer o mesmo traxecto e suponlles un maior esforzo que ao resto da ciuddanía.

Lembran que unha persoa que utilice bastóns ou cadeira de rodas non pode estacionar o seu vehículo nunha praza de estacionamento libre convencional porque estes espazos carecen de medidas suficientes para que poidan acceder ou saír dos seus vehículos.

Ante esta situación, COGAMI pide a paralización do proceso de aprobación da ordenanza de mobilidade e solicita que desde o goberno local se estableza o diálogo con entidades representativas da discapacidade para coñecer as súas demandas e estudar alternativas conxuntas que eviten ese límite de tempo de aparcamento.

Desde a Confederación recoñécese a vontade do Concello de Pontevedra por mellorar a cidade adoptando medidas inclusivas e por este motivo, concedeulle o Premio COGAMI no ano 2015 e, por este motivo, insisten en que se manteña ese diálogo para chegar a un acordo sobre as medidas que se van a adoptar.