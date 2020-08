O Concello de Poio mellorará o Camiño de Covelo, en Samieira

Obras de reforma no Camiño Pateira © Concello de Poio

O Concello de Poio mellorará o firme do Camiño de Covelo, na parroquia de Samieira. O proxecto acaba de ser adxudicado á empresa EC Casas por un importe de 33.550 euros, que serán financiados a través do plan de mellora dos camiños municipais, unha liña da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

Os técnicos municipais constatan que este camiño, situado no lugar de Riodama, necesita unha renovación do pavimento así como da reposición de diferentes servizos. A vía conta cunha anchura media de entre 5 e 7 metros e cun pavimento de asfalto que polo paso de vehículos e as condicións climáticas presenta un importante estado de deterioración.

Por iso, no Concello entenden que é imprescindible rehabilitar o firme así como a mellora dos sistemas de drenaxe e evacuación de augas pluviais mediante a execución de cunetas.

A actuación servirá tamén para mellorar os accesos ás parcelas agrícolas existentes na contorna.

Doutra banda, o grupo municipal do PP en Poio solicita ao Concello o acondicionamento do Camiño do Outeiro, en Fontenla, que é a senda que utilizan cada día decenas de alumnos para acudir ao IES de Poio. Critican que o vial está cheo de pedras, barro e charcos, unha situación que empeorará co mal tempo. Con esta moción, é a terceira vez que os populares demandan esta actuación nos dous últimos anos.