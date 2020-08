A vila de Marín chorrea para manterse limpa

Un operario limpa unha das rúas de Marín © Concello de Marín

Operarios do servizo de limpeza desenvolven durante esta semana de agosto tarefas de chorreo de auga por diferentes rúas do centro urbano da vila. A acción comezaba nas zonas de Exército e Mariña, Tiro Naval Janer, Rúa do Sol e a primeira parte de Concepción Arenal, ata a zona do templo novo.

Ao longo desta semana está previsto que finalicen estos traballos aplicándose o sistema de chorreo e limpeza en todas as rúas do centro urbano. Desde o goberno local, que lidera María Ramallo, pídese aos locais de hostalería e aos propietarios de comercios que colaboren e entendan as incomodidades que supón a posta en marcha deste servizo necesario.

Tamén alertan aos propietarios de cans que é obrigatoria a recollida dos excrementos dos animais e a limpeza de ouríños. As multas establecidas por non recoller as deposiciones destas mascotas alcanzan un máximo de 750 euros.

Desde o goberno local lembran que #ante a crise sanitaria provocada pola Covid-19 é preciso levar a cabo estes traballos de limpeza e desinfección dos lugares comúns do municipio.