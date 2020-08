O brote de coronavirus de Caldas, contido e sen novos positivos desde o xoves

Persoal sanitario no servizo de Urxencias do Hospital Montecelo durante la crisis sanitaria do coronavirus © Mónica Patxot

O brote de coronavirus detectado a semana pasada en Caldas de Reis está contido e desde o pasado xoves non se contabilizan novos casos positivos. Hai 12 casos confirmados, todos eles illados e ningún hospitalizado no hospital, e realízase seguimento a 15 contactos.

Fontes oficiais da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés confirmaron este luns que nestas últimas datas non xurdiron novos casos nin contactos respecto diso destes xa notificados. Ademais, desde a sección de Epidemioloxía da Xefatura Territorial de Sanidade en Pontevedra indican que os resultados das probas PCR realizadas aos últimos contactos deron negativo.

A orixe do brote é un traballador do porto de Vilagarcía que reside en Caldas e contaxiou varios membros da súa mesma familia. Trátase dunha familia de orixe estranxeira, aínda que leva xa tempo vivindo na localidade, que reside en dous edificios da zona do Campo dá Torre.

Unha das persoas desa familia traballa de axudante de cociña nun restaurante de Caldas que, tras detectarse o positivo o pasado luns, decidiuse o peche do establecemento. Fíxose as probas a outros traballadores do establecemento e todos deron negativo e a persoa contaxiada non adoitaba ter contacto directo cos clientes, pero, a pesar de todo, decidiuse manter o peche.

En canto á incidencia do coronavirus na área sanitaria, nas últimas 24 horas sumáronse dous novos positivos, aínda que o número de casos activos tan só creceu nun desde o domingo, ao darse tamén un alta a un paciente.

Así, hai un total de 44 casos activos na área sanitaria, dos que 43 evolucionan no seu domicilio e un atópase hospitalizado en planta do Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra.

Segundo o último balance oficial, non hai casos de Covid.19 no Hospital do Salnés nin no Hospital QuirónSalud Miguel Domínguez. Tampouco hai ningún paciente en área de coidados críticos.

Desde o inicio do plan de continxencia do COVID-19 curáronse 927 pacientes, un nas últimas 24 horas, e faleceron por este virus na área sanitaria 16 pacientes.

A nivel autonómico, a Dirección Xeral de Saúde Pública da Consellería de Sanidade informa que, na última actualización, o número de casos activos de coronavirus en Galicia é de 670, 79 máis que o domingo. Deles, 371 son da área da Coruña, 75 da de Lugo, 46 da de Ourense, 44 da de Pontevedra, 85 da área de Vigo, 40 da de Santiago, e 9 da de Ferrol.

Do total de pacientes positivos, 2 están en UCI, 25 en unidades de hospitalización e 643 no domicilio. Por agora, en Galicia hai un total de 11.446 persoas curadas, rexistrándose 621 falecementos.

O número de PCR realizadas é de 265.628.