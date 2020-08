O arcebispo de Santiago pide á Peregrina "polas persoas e familias que sofren as consecuencias da pandemia"

A crise sanitaria derivada do coronavirus deixou este ano aos fieis sen a ofrenda floral do sábado e a ofrenda institucional do domingo á Virxe Peregrina, pero a patroa da provincia non quedou sen homenaxe na súa fin de semana grande e este domingo tivo lugar no santuario da Peregrina unha Misa Pontifical oficiada polo arcebispo de Santiago, Julián Barrio Barrio.

O acto litúrxico celebrouse ao mediodía deste domingo e converteuse no principal acto relixioso deste 2020 na honra da Virxe Peregrina. O templo deixou imaxes ben diferentes ás de anos anteriores, pois tan só puideron acceder ao interior 48 persoas, a metade da súa capacidade. Para compensar esta restrición colocáronse cadeiras no patio do santuario para outras 14 persoas.

Este ano tampouco contou a Virxe co respaldo da ampla representación de autoridades de agostos anteriores. Entre os asistentes, estiveron o comandante-director da Escola Naval de Marín, o capitán de navío Ignacio Cuartero Lorenzo; as concelleiras do PP Pepa Pardo e Silvia Junco; e incondicionais dos oficios na honra da Virxe como Alejandro Millán Mon, Rosana López Salgueiro e o presidente da Confraría da Divina Peregrina, Ignacio Landín.

Ante este público máis reducido e con máscara de protección, Julián Barrio fixo a ofrenda dos pontevedreses no altar e pediu á Virxe "polas persoas e familias que sofren as consecuencias da pandemia", así como "por aqueles que buscan o ben común e a renovación ética e moral da nosa sociedade, ofrecendo os seus mellores esforzos para lograr unha convivencia en verdade, liberdade, xustiza e paz".

Julián Barrio tamén pediu "que a nosa señora do refuxio, a Virxe Peregrina, nos protexa sempre coa forza do seu amor" e asegurou facer esta ofrenda en nome de todas as persoas presentes, pero tamén de todas as que este ano non puideron acudir aos actos relixiosos polas restricións vencelladas á pandemia, unha "situación tan inesperada que tantas consecuencias nos está traendo".

Ademais, para compensar que non houbo ofrenda da Deputación Provincial, Ignacio Landín fixo unha monición de entrada na que tivo unhas palabras de recordo para todas as persoas que faleceron no último ano, "especialmente durante os duros momentos da pandemia".

Dirixíndose á Virxe Peregrina, dixo que é "o noso exemplo de humildade" e "o noso refuxio ante as sacudidas da nosa vida".