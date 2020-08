Accidente mortal na Illa de Arousa: falece o condutor dun quad tras chocar contra un escaparate

Accidente mortal dun quad na Illa de Arousa © Servizo de Emerxencias Servizos de Emerxencias interveñen na zona onde se producía o accidente mortal do quad na Illa de Arousa © Servizo de Emerxencias

Un mozo perdeu a vida na madrugada deste sábado a este domingo nun accidente de tráfico na Illa de Arousa. Circulaba nun quad cando se saíu da vía e chocou contra un escaparate.

O accidente produciuse á altura do número 58 da Rúa Castelao sobre as catro da madrugada, segundo a información facilitada polo Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112.

Segundo a información facilitada por Emerxencias de Cambados, o falecido é un veciño da propia localidade da Illa de 24 anos.

Varios particulares contactaron co 112 Galicia para solicitar asistencia médica urxente para o ferido. Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia polos equipos de intervención que acudiron ao lugar dos feitos, a causa do impacto, o condutor sufriu múltiples lesións.

Os xestores do 112 puxeron a situación en coñecemento dos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 que, ao chegar no punto onde se produzo o sinistro, tan só puideron confirmar o falecemento do condutor.

O Centro Integral de Atención ás Emerxencias de Galicia solicitou a intervención dos Bombeiros do Salnés, dos axentes da Garda Civil de Tráfico e dos membros de Protección Civil de Cambados.

Os primeiros en chegar ao lugar do sinistro foron os efectivos de Emerxencias de Cambados, que prestaron asistencia ao condutor do quad ata a chegada dunha ambulancia do 061. Dada a gravidade das feridas que presentaba, foi necesario mobilizar a ambulancia medicalizada, pero xa non puido facer nada por salvarlle a vida.