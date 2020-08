"Solidariedade cidadá para frear os contaxios", petición do doutor Julio Diz no cuarto día de novena extraordinaria

En Santa María a Maior de Pontevedra, este sábado 8 de agosto proseguiu a novena extraordinaria de rogativa e acción de grazas a San Roque e a San Sebastián.

A invocación fíxoa o doutor Julio Diz Arén, do servizo de Medicina Interna do Complexo Hospitalario de Pontevedra, salientando en que a sociedade debe reforzar "o sistema público de saúde e que os sanitarios que estivemos e seguimos estando en primeira liña dando o mellor de nós, dispoñamos dos medios de protección e dos recursos diagnósticos e farmacolóxicos necesarios para facerlle fronte" ao coronavirus.

Este facultativo incide nos efectos devastadores da Covid-19, que non soamente desencadeou milleiros de mortes no noso país, senón outras formas de sufrimento, como a soidade ou o medo. Diz Areán sinala que Pontevedra destacouse como a área sanitaria con menor mortalidade en Galicia e das máis baixas a nivel nacional, grazas á adopción de medidas preventivas no momento preciso, logrando "reducir a incidencia dos contagios e mitigar as súas letais consecuencias, ao permitirnos xestionar a asistencia dos enfermos infectados con rigor científico e de forma personalizada, mesmo nos estados máis críticos ou con suposto peor prognóstico pola súa idade ou patoloxías asociadas".

Ante a posibilidade dunha segunda onda, convida os pontevedreses a ser solidarios para que, de forma cívica, "todos e cada un de nós sintámonos comprometidos e respectemos as medidas de hixiene e saúde pública: o uso de máscaras, o lavado frecuente de mans, a distancia interpersoal de seguridade", para frear a tendencia alcista dos contagios.

Esta novena extraordinaria proseguirá ata o día 14 (coa condición do domingo 9), por partida dobre: en horario matutino, na Real Basílica de Santa María a Maior, ás 11:00 horas, neste caso con invocación; e en horario vespertino, na Capela do Santo, ás 19:00 horas. En canto ás invocacións, o luns tomará a substitución a presidenta da Asociación de Profesionais do Mercado de Pontevedra, María del Carmen Santos Pérez.