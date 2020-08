Ofrendas espontáneas á Virxe Peregrina para conmemorar o seu día grande sen actos multitudinarios

Fieis no tempo da Peregrina este sábado 8 de agosto © Cristina Saiz Fieis no tempo da Peregrina este sábado 8 de agosto © Cristina Saiz

O Consello Reitor da Confraría da Divina Peregrina acordou este ano a suspensión dos actos relixiosos máis multitudinarios que cada agosto honran á Virxe na súa fin de semana grande, de modo que non se programaron a tradicionais ofrenda e procesión e tan só haberá este domingo a Misa Pontifical. A pesar de todo, a devoción pola patroa da provincia deixouse notar este sábado no templo da capital e cidadáns anónimos quixeron facer ofrendas espontáneas para que o seu día grande non pase sen pena nin gloria.

O presidente da Confraría, Ignacio Landín, explicou este sábado, ao pé do templo, que estes cidadáns levaron durante toda a mañá flores para a Virxe que se depositaron nunha mesa situada no exterior do tempo e teñen intención de colocalos nos accesos ao santuario.

Hai que retroceder ata a Guerra Civil española para atopar a última suspensión destes eventos relixiosos en honra á Virxe Peregrina, de modo que moitos pontevedreses non puideron evitar deixarse levar pola tradición de levar flores á patroa da provincia. De todos os xeitos, en xeral, segundo explica Landín, os fieis apoian á Cofradía na súa decisión de suspender os actos máis multitudinarios pola alerta sanitaria. "La gente nos dice que tengamos mucha precaución" indicou.

O sábado das festas da Peregrina adoita realizarse unha ofrenda floral e sae a carroza procesional, pero este ano tan só notouse a xornada festiva nesas flores dos fieis e no ambiente festivo que rodeou ao templo. No interior, algúns fieis quixeron ir rezar con todas as limitacións dos protocolos sanitarios establecidos pola Confraría.

Dentro do santuario si quixeron que a Virxe lucise en todo o seu esplendor e xa o venres, segundo explicaron desde a Confraría, cambiáronlle vestimenta e vestíronlle o vestido, chapeu, esclavina, cingulo e carteira que cada véspera da Peregrina adoita vestir á imaxe. Trátase dun traxe con bordados de ouro confeccionado en 1992 polas monxas clarisas de Santiago por encargo da Confraría e que ten complementos doados hai uns anos pola familia Cervera-Mercadillo.

Para este domingo, a Virxe tampouco sairá en procesión nin se realizará a tradicional ofrenda que realiza a Deputación Provincial cada ano, pero ás 12.00 horas si se celebrará a Misa Pontifical, oficiada como corresponde polo arcebispo de Santiago, Julián Barrio Barrio.

Só poderá acceder ao interior un máximo de 48 persoas; a metade da súa capacidade. Para compensar esta restrición vanse colocar bancos no patio do santuario e, en total, haberá 72 prazas e este ano non se reservou ningunha para autoridades.

Este domingo, para compensar esa ausencia de profesión e ofrenda, o templo acollerá catro actos litúrxicos en lugar dos tres habituais e ten previsto que "para compensar que no hay ofrenda, habrá una monición de entrada" que lerá o propio Ignacio Landín. Teñen que darlle "muchísimas gracias" á Peregrina, explica o presidente da Confraría, convencido de que "la Virgen Peregrina nos cuida y es lo que nos hace falta en estos momentos".