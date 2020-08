Sanxenxo dispoñerá este ano da primeira rede de itinerarios de natación en augas abertas de Galicia

Sanxenxo vai dispoñer da primeira distinción en Galicia como municipio que conte cunha rede de itinerarios de natación en abertas do norte de España. 'Sanxenxo, sendeiros do mar' é o nome do proxecto, resultado da colaboración entre Concello e Consellería de Cultura e Turismo pola súa declaración como Territorio de Preferente Actuación Turística.

Así, Turismo de Sanxenxo habilitará itinerarios mariños balizados polo municipio, non só para a práctica da natación, senón tamén para actividades lúdicas, ambientais, deportivas ou pedagóxicas; sempre de forma segura e protexida. Devanditos espazos estarán operativos desde o mes de marzo ata final de outubro.

O proxecto contémplase en dous anos: a primeira parte estaría lista para este próximo outono e consistirá en habilitar un primeiro sendeiro entre as praias de Baltar e Silgar, cunha lonxitude de 1.800 metros e que cruzará Punta Vicaño. O segundo sendeiro, co mesmo prazo temporal, estará na praia de Caneliñas contando cunha extensión de 150 metros. Este último podería utilizarse os doce meses do ano. As praias ofrecerán unha sinalización vertical que informe sobre a actividade para realizar.

A segunda parte, a desenvolver o ano próximo, prevé instalar despachos de billetes nas praias onde se ofrecen os itinerarios e a posibilidade de amplialos cun terceiro sendeiro entre as praias de Panadeira e Nanín; así como crear un selo turístico para esta actividade. O proxecto supón un investimento de 18.000 euros.

"Sanxenxo será o primeiro destino do norte peninsular en dispoñer deste tipo de instalacións ao aire libre de forma case permanente. Queremos atraer a familias, poboación local, turistas, deportistas, nadadores de augas abertas e mergulladores. A quen elixa gozar do mar con todas as garantías de seguridade os 365 días do ano" anima o alcalde, Telmo Martín.