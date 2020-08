Unha familia de Mogor leva un mes con un niño de velutina no exterior da súa vivienda

Unha familia que reside no Cruceiro do Vento, en Mogor, no municipio de Marín, leva un mes preocupada pola presenza dun niño de avespas velutinas no exterior da súa vivenda.

Esta familia chamou numerosas veces ao teléfono 012 habilitado pola Xunta de Galicia para dar aviso da presenza destes insectos para que se proceda á retirada dos niños. Pero continúan sen que atendan o seu caso.

Tamén solicitaron axuda aos servizos municipais do Concello. Desde alí remítenlles ao 012 mentres o niño continúa medrando co perigo que supón para as persoas residentes e a expansión desta especie por toda a contorna.

A portavoz municipal do BNG de Marín Lucía Santos trasladaba este xoves á comisión de medio ambiente este problema para reclamar unha intervención. Solicitan que desde o Concello ínstese á Xunta de Galicia para que actúen de inmediato. A Xunta e o Concello asinaron un convenio para a loita contra a velutina, que os nacionalistas piden que se aplique neste caso.