Illan a varios membros dunha mesma familia por un posible brote de coronavirus en Caldas

Caldas de Reis está a ser obxecto de seguimento por parte das autoridades sanitarias por un posible brote de coronavirus que afecta, segundo as fontes consultadas, a polo menos dez persoas dunha mesma familia e conlevou ao peche dun restaurante.

A orixe do brote sería, segundo fontes veciñais, un traballador do porto de Vilagarcía. O home reside en Caldas de Reis e contaxiaría a varios membros do seu mesma familia sobre os que se decretou un illamento preventivo. Trátase dunha familia de orixe estranxeira, aínda que leva xa tempo vivindo en Caldas.

Os contaxiados residen, segundo puido saber PontevedraViva, nun mesmo edificio da zona do Campo da Torre e a todos se lles decretou a corentena, de modo que non poden saír ao exterior. Para comprobar que cumpren coa medida, desde a Policía Local mantense certa vixilancia e pediuse a colaboración veciñal.

As medidas de illamento mantéñense desde polo menos o mércores, aínda que distintas fontes oficiais e institucións consultadas por este xornal non confirman nin desmenten a información.

Oficialmente a Consellería de Sanidade non confirma nin o brote nin estas medidas. Tanto a propia consellería na súa sede de Santiago como a área sanitaria de Pontevedra e O Salnés rexeitaron confirmar información respecto diso. Xa este mércores pola tarde as primeiras fontes oficiais, a preguntas deste xornal, optaron polo silencio. Este xoves pola mañá aseguraron que non había ningún brote e, pola tarde, sinalaron que toda actualización da información realizarase xa este venres.

Este mutismo tamén afecta ao propio Concello de Caldas de Reis, que na mañá deste xoves rexeitou facilitar información respecto diso, a pesar de que a propia administración local está a realizar servizos vinculados á situación que se vive na localidade, segundo transcendeu. Explican que non ofrecen datos porque o asunto afecta a cuestións sanitarias particulares.

Ademais de que se pediu o illamento dos familiares afectados nas súas vivendas, a medida tamén afectou a un restaurante porque unha das mulleres afectadas é traballadora do mesmo e, por precaución, optouse polo peche.

De momento, non existe confirmación oficial sobre os resultados das probas realizadas aos sospeitosos, de modo que se descoñece o número de positivos confirmados.