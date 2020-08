O Club de Leóns doa en Pontevedra material hixiénico e de protección contra o coronavirus

Dispensadores de xel hidroalcohólico, pantallas protectoras e máscaras é o material que doou o Club de Leóns de Pontevedra a varias entidades da cidade, procedentes do enviou realizado pola Federación de Clubs de Leóns de España.

O pai Gonzalo foi quen fixo a recepción do material entregado á igrexa de San Francisco, que se destinará para a entrada do templo e para a entrada do comedor social. No caso do santuario da Peregrina, foi o presidente da Confraría, Ignacio Landín, o encargado de recoller a doazón para o recinto eclesiástico.

O albergue de peregrinos que xestiona a Asociación de Amigos do Camiño Portugués é outro dos emprazamentos beneficiarios. Celestino Lores, presidente do colectivo foi quen formalizou a recepción dos dispensadores de xel, máscaras e pantallas protectoras para os voluntarios.

O Club de Leóns tamén fixo entrega de máscaras na residencia de maiores Soremay, así como no centro de día de AFAPO, onde se entregaron dispensadores de xel, máscaras e pantallas de protección.