Cisma no bipartito de Vilaboa tras a dimisión do alcalde: o BNG acusa de "desleal" ao PSOE e analiza a súa continuidade

Francisco Costa, o alcalde de Vilaboa, anuncia a súa renuncia ao cargo © Concello de Vilaboa

A decisión do alcalde de Vilaboa, Francisco Costa Fernández, de renunciar ao cargo por "motivos persoais" acaba de xerar friccións no goberno bipartito PSOE-BNG. O BNG amosou este mércores o seu malestar por enterarse ao mesmo tempo que a prensa, na noite do martes, da decisión do rexedor socialista e considera que a forma de proceder é de "deslealdade".

Á vista da nova situación, o BNG explica que de momento segue traballando no goberno "por respecto á veciñanza de Vilaboa", pese a que foron moitas as dificultades para desenvolver traballo político co outro grupo do goberno, pero ven urxente convocar unha comisión de seguimento do pacto de goberno, asinado en xullo de 2019.

Ademais, xa anuncia que ao longo desta semana terán unha xuntanza coa militancia para analizar a situación derivada desta "decisión unilateral" de Costa e a súa continuidade no goberno.

A asemblea local do BNG de Vilaboa sinte os problemas de saúde que se dan no seo da familia de Francisco Costa e agarda unha recuperación satisfactoria da súa saúde e da dos seus familiares, pero cre que esas circunstancias non xustifican a súa forma de proceder.

O alcalde xustifica que a pandemia da Covid-19 fixo máis difícil compatibilizar a súa vida profesional co cargo político, pero os seus socios nacionalistas cren que é "unha escusa sen fundamento", xa que no pacto de goberno asinado o BNG aceptou a adicación exclusiva do alcalde co fin de que a súa dedicación fora plena para o concello.

Así, cren que o alcalde debía saber o que implica o cargo y critican que no último ano "non ven exercendo, nin adicando tempo á Alcaldía". Aseguran que as súas ausencias no concello foron manifestas para os seus socios e para a veciñanza.

Os nacionalistas cren que "se trata máis dunha estratexia política, que dunha decisión persoal" e que é "premeditada desde hai meses" e basean esa afirmación nesa suposta falta de adicación e tamén en que a decisión se tomou xusto cando a tenente de alcalde anunciara que collería vacacións.