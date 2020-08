O PSdeG cualifica de "tomadura de pelo" o atraso nas obras do Gran Montecelo

O deputado do PSdeG Julio Torrado mostrou este luns o seu malestar co goberno autonómico polo novo atraso nas obras do Gran Montecelo. O socialista considera este feito unha "tomadura de pelo da Xunta aos pontevedreses".

Acusan de ineficientes ao executivo de Feijoo pola necesidade de reiniciar o procedemento de licitación das obras de ampliación do hospital despois de que só se presentara unha empresa. "O sector xa advertira á Xunta de que existían cuestións na licitación que impedían a súa realización”, asegura.

Pregúntase Torrado por que a Xunta non corrixiu antes os aspectos que motivaron o reinicio deste expediente e denuncia unha " escura casualidade" a apertura dos sobres o día posterior ás eleccións autonómicas.

Neste sentido, o deputado anticipou que unha vez que se constitúa o Parlamento presentará iniciativas para que a Xunte dea explicacións sobre o ocorrido.

“Este trato a Pontevedra é inaceptable”, rematou consciente de que aínda son numerosos a pacientes da área sanitaria de Pontevedra e O Salnés que deben desprazarse a Santiago para recibir algunhas atencións.